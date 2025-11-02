Оздоев оформил дубль за ПАОК во втором матче подряд в чемпионате Греции

Ранее полузащитник забил два гола в матче с "Волосом"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев © Jose Manuel Alvarez Rey/ Getty Images

АФИНЫ, 2 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб ПАОК со счетом 5:0 победил "Пансерраикос" в гостевом матче 9-го тура чемпионата Греции.

Голы забили Магомед Оздоев (16-я минута, 73), Георгиос Якумакис (81) и Алессандро Бьянко (89). Также мяч в свои ворота забил игрок "Пансерраикоса" Аристотелис Карасалидис (3).

Оздоев оформил дубль во второй игре чемпионата Греции подряд, ранее полузащитник забил два гола в матче с "Волосом" (3:0). Нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел в стартовом составе и провел на поле 69 минут, не отметившись результативными действиями.

Оздоев в текущем сезоне провел 15 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 2 голевые передачи. У Чалова 15 игр, 3 гола и 1 результативная передача.

ПАОК идет на первом месте в чемпионате Греции, набрав 23 очка в 9 матчах. В следующем туре команда 9 ноября в гостях сыграет против "Панатинаикоса".