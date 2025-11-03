Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR

В 2020 году гонщик был дисквалифицирован за расистское высказывание

Редакция сайта ТАСС

Кайл Ларсон © AP Photo/ Rick Scuteri

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) сезона 2025 года.

В финале плей-офф чемпионата, который прошел в Эйвондейле (США, штат Аризона), борьбу за титул вели четыре пилота - Ларсон, его партнер по команде Уильям Байрон и пилоты Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин и Чейз Бриско. Победителем сезона становился тот, кто финиширует выше остальных претендентов.

Большую часть дистанции борьбу за победу в гонке и чемпионате вели Хэмлин и Байрон. Первый пролидировал 208 кругов из 319, второй - 52. Ларсон же в один момент проигрывал лидерам круг, но смог вернуться в него и понемногу прорывался. Незадолго до финиша на машине Байрона случился прокол колеса, что вызвало желтые флаги и выбило его из претендентов на победу. На решающем пит-стопе Хэмлин менял четыре колеса, тогда как Ларсон только два, что позволило ему выбиться в лидеры среди борющихся за титул. В итоге он финишировал в гонке третьим, не пролидировав ни круга, и завоевал второй титул в карьере. Хэмлин занял шестое место, Бриско - 18-е, Байрон с отставанием в два круга стал 33-м. Хэмлин в пятый раз дошел до финала сезона, но еще ни разу не становился чемпионом.

Ларсону 33 года, он выступает в высшем дивизионе NASCAR с 2013 года. В 2020 году он был дисквалифицирован за расистское высказывание, которое допустил во время виртуальной гонки. Позднее NASCAR реабилитировала Ларсона, после чего гонщик заключил многолетнее соглашение с Hendrick Motorsports и в первом же сезоне за команду стал чемпионом. В завершившемся сезоне Ларсон одержал три победы, всего в высшем дивизионе на его счету 32 финиша на первом месте.