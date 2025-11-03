Марченко продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Форвард отметился голевой передачей в матче с "Нью-Йорк Айлендерс"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. "Коламбус" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэттью Шефер (6-я и 59-я минуты) и Симон Хольмстрём (60). У проигравших отличились Майлз Вуд (36) и Дентон Матейчук (53).

Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко продлил результативную серию до пяти матчей, приняв участие во втором голе команды. В пяти последних встречах на его счету по одному результативному пасу. Всего форвард набрал 12 очков (5 голов + 7 передач) в 12 играх регулярного чемпионата.

Шефер стал рекордсменом по скорости достижения отметки в 10 очков среди защитников, выбранными под первым номером на драфте НХЛ. Для этого ему потребовалось 12 матчей, прежним рекордсменом был канадец Аарон Экблад (15). Канадский хоккеист "Айлендерс" также стал самым молодым защитником в истории лиги, оформившим дубль. На момент игры против "Коламбуса" ему было 18 лет 58 дней. Он превзошел достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли и соотечественника Бобби Орра (18 лет 248 дней).

"Коламбус", прервавший серию из четырех побед, занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. "Айлендерс" идут на 6-й строчке с 13 очками после 12 игр. В следующем матче "Коламбус" в ночь на 6 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Калгари", "Айлендерс" днем ранее примут "Бостон".

В других матчах игрового дня "Филадельфия" дома уступила "Калгари" (1:2), "Анахайм" на своем льду победил "Нью-Джерси" (4:1), "Детройт" на выезде одолел "Сан-Хосе" (3:2 Б). Из россиян по результативной передаче записали на свой счет защитники Павел Минтюков ("Анахайм") и Дмитрий Орлов ("Сан-Хосе").