"Бруклин" проиграл "Филадельфии" в матче НБА, Демин набрал 5 очков

Встреча завершилась со счетом 129:105 в пользу "Филадельфии"

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Филадельфии" со счетом 105:129 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками встречи стали форвард "Филадельфии" Келли Убре и защитник "Бруклина" Кэмерон Томас, набравшие по 29 очков. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин, для которого этот сезон дебютный в лиге, записал на свой счет 5 очков и 2 передачи.

"Филадельфия" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, на счету команды 5 побед и 1 поражение. "Бруклин" идет на последнем, 16-м месте. Только "Бруклин и "Нью-Орлеан" еще не одержали ни одной победы в сезоне. Команды провели по шесть матчей.

В следующей встрече "Филадельфия" в ночь на 5 ноября сыграет в гостях против "Чикаго". "Бруклин" днем ранее встретится на своей площадке с "Миннесотой".