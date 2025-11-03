Сторона Писарского обжаловала в CAS решение РФС об отстранении за ставки

Юрист уверен в невиновности футболиста

Владимир Писарский © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сторона Владимира Писарского направила полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского футбольного союза об отстранении нападающего за ставки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно, 10 октября организация увеличила срок на четыре месяца. На момент отстранения игрок принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

"Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу (appeal brief) на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности, - написал Смирнов. - Мы провели колоссальную работу по сбору доказательств невиновности Писарского и изложению нашей позиции. Уверены, что будем услышаны, и незаконные понятийные решения РФС будут отменены. А дальше, в случае отмены решений РФС, мы обратимся с претензиями к двум клубам - "Сочи" и "Крылья Советов", которые отказались исполнять свои финансовые обязательства перед футболистом, воспользовавшись незаконными решениями".

Дело Писарского

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд.

13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. 18 сентября стало известно, что сторона Писарского отправила в CAS заявление об апелляции (statement of appeal) на решение об отстранении.

7 октября прокуратура Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела по заявлению Писарского в отношении должностных лиц РФС и руководства букмекерской компании "Бетсити", направив материалы на дополнительную проверку. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в июле. После этого сторона футболиста обратилась с жалобой в прокуратуру. Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях генерального директора букмекерской компании "Бетсити" Алексея Коршкова и должностных лиц РФС признаков преступления. По версии стороны футболиста, РФС и "Бетсити" могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.