Кириленко отметил рост популярности баскетбола в Свердловской области

"Уралмащ" в прошлом сезоне выиграл Кубок России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень и популярность баскетбола в Свердловской области выросли за последние несколько лет. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Мне очень нравится то, что происходит в Свердловской области, здесь очень много баскетбола, а женский баскетбол - сильнейший в Европе, - сказал он. - Очень серьезно подтянулся мужской клуб "Уралмаш", последние три года он постоянно навязывает конкуренцию, с "Зенитом" у него постоянная борьба в плей-офф - это очень здорово. Есть и баскетбол 3х3, лига Кирилла Писклова (серебряного призера Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 - прим. ТАСС), которая появилась для подрастающего поколения, и еще огромное количество разных проектов, которые связаны с баскетболом. Это все очень здорово, и мы будем делать все возможное, чтобы это продолжалось".

Екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК является 18-кратным чемпионом России, шестикратным победителем Евролиги и четырехкратным обладателем Суперкубка Европы. Мужской баскетбольный клуб "Уралмаш" был возрожден в 2015 году, в Единой Лиге ВТБ выступает с сезона-2023/24. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок России.