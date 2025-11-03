Футболист "Динамо" Бителло оценил возможность получения гражданства РФ

Бразильский полузащитник выступает за бело-голубых с 2023 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Динамо" Бителло © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло пока не задумывался о получении гражданства России. Об этом он рассказал ТАСС.

В сентябре Бителло продлил контракт с "Динамо" до лета 2031 года.

"Не знаю. Пока что я только продлил контракт, - ответил Бителло на вопрос, есть ли у него в планах получение гражданства. - Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня".

"Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в турнирной таблице, нужно продолжать работать", - добавил бразильский футболист.

Бителло 25 лет, он выступает за "Динамо" с 2023 года, вместе с бело-голубыми стал бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. Ранее он выступал за бразильский "Гремио".