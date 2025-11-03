Бителло считает сложной ситуацию "Динамо" в РПЛ

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице

Полузащитник "Динамо" Бителло и вратарь "Рубина" Евгений Ставер © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" находится в сложной ситуации в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), но футболисты команды делают все для ее исправления. Об этом ТАСС рассказал бразильский полузащитник "Динамо" Бителло.

В субботу "Динамо" на выезде сыграло вничью с казанским "Рубином" (0:0) в матче 14-го тура РПЛ (0:0). Бело-голубые с 17 очками располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

"Иногда нам чего-то не хватает, чтобы играть без страха. Много игроков ушли, много травмированных. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что хотим бороться за первые места. Но, конечно, мы понимаем, что ситуация сложная", - ответил Бителло на вопрос, в чем нужно добавить команде, чтобы исправить ситуацию.

"Я думаю, что мы хорошо играли с "Рубином", особенно в первом тайме, создали пару интересных моментов. Во втором тайме после удаления у соперника стало чуть сложнее, пытались действовать через навесы или подачи в штрафную площадь. Но, к сожалению, не получилось реализовать моменты, был не наш день. Нужно продолжать работать, думать о следующем матче", - добавил Бителло.