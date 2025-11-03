Бывший футболист "Ливерпуля" Риера может возглавить "Спартак"

В настоящий момент испанский специалист, имеющий российское гражданство, возглавляет словенский "Целе"

Главный тренер "Целе" Альберт Риера © IMAGO/ Branislav Racko via Reuters Connect

ТАСС, 3 ноября. Бывший футболист сборной Испании Альберт Риера, возглавляющий словенский "Целе", может стать главным тренером московского "Спартака". Об этом сообщает телеканал Sportklub.

По информации источника, представители "Спартака" посетят матч "Целе" на общем этапе Лиги конференций против польской "Легии". Встреча третьего тура пройдет в Словении 6 ноября.

Риере 43 года. В 2022 году он возглавил "Олимпию", приведя команду к победе в чемпионате и Кубке Словении, став тренером сезона в стране. В июле 2023 года Риера стал главным тренером "Целе", но покинул клуб в октябре, перейдя на аналогичный пост во французском "Бордо". На момент ухода клуб лидировал в чемпионате Словении. "Бордо" финишировал 12-м в чемпионате Франции сезона-2023/24. После завершения кампании клуб потерял профессиональный статус и был понижен в классе, поэтому Риера ушел из команды. После этого он вернулся в "Целе". На данный момент команда лидирует в чемпионате Словении и выиграла две стартовые игры на общем этапе Лиги конференций. В ее составе выступает российский нападающий Никита Иосифов.

По ходу игровой карьеры Риера выступал за "Бордо", турецкий "Галатасарай", греческий "Олимпиакос", итальянский "Удинезе", словенский "Копер", испанские "Мальорку" и "Эспаньол", английские "Уотфорд", Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Он дважды выиграл чемпионат Турции и один раз - кубок страны, стал победителем чемпионата Греции, с "Мальоркой" завоевал Кубок Испании. В составе "Эспаньола" дошел до финала Кубка УЕФА в сезоне-2006/07.

За сборную Испании на счету Риеры 16 матчей, в которых он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Он участвовал в отборочных матчах на чемпионаты Европы (2008) и мира (2010), которые стали победными для команды, но не вошел в заявку ни на один из турниров. Вместе со сборной Испанией стал бронзовыми призером Кубка конфедераций (2009).

Во время профессиональной карьеры Риера мог перейти в "Спартак" из "Ливерпуля". В 2010 году он был отстранен от первой команды из-за высказываний о главном тренере Рафаэле Бенитесе, однако в июле стал игроком "Олимпиакоса". В 2009 году Риера женился на россиянке Юлии Королевой и позднее получил гражданство РФ.