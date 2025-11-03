Ковтун назвал отличия игры в футбол у женщин и мужчин

По мнению бывшего футболиста, женщины играют более агрессивнее

Юрий Ковтун © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистки на поле играют намного агрессивнее, чем мужчины. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России Юрий Ковтун.

В воскресенье женский "Спартак" впервые стал чемпионом страны, сыграв вничью на своем поле с ЦСКА (2:2).

"Девчонки стараются играть смелее, агрессивнее. Они постоянно терпят, видно, что им тяжело, выкладываются максимально, выполняют установку тренера от первой до последней минуты", - сказал Ковтун.

На вопрос, согласился бы он возглавить женскую команду, Ковтун ответил: "Очень сложный момент, я бы не рискнул".