Блинкова поднялась на 32 позиции в рейтинге WTA

Теннисистка располагается на 63 месте

Анна Блинкова © Liu Zhankun/ China News Service/ VCG via Reuters Connect

ТАСС, 3 ноября. Россиянка Анна Блинкова поднялась с 95-го на 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Блинкова выиграла турнира в китайском Цзюцзяне. Теперь на ее счету 1 018 очков.

Лидером мирового рейтинга остается представительница Белоруссии Алина Соболенко (9 870). В тройку лидеров входят Ига Свёнтек из Польши (8 195) и американка Коко Гауфф (6 563). Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, занимающая девятое место (4 319).

Из российских теннисисток в топ-100 входят Екатерина Александрова (10-я строчка, 3 375 очков), Людмила Самсонова (17; 2 209), Диана Шнайдер (21; 1 866), Вероника Кудерметова (30; 1 558), Анна Калинская (33; 1 461), Анастасия Павлюченкова (47; 1 184), Анастасия Потапова (51; 1 31), Полина Кудерметова (88; 822) и Оксана Селехметьева (96; 783).