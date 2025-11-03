Фигуристка Миронова травмировалась перед прокатом на этапе Гран-при

Спортсменка отметила, что ей было действительно больно двигаться и дышать

Редакция сайта ТАСС

Евгений Устенко и Екатерина Миронова © Донат Сорокин/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, травмировалась перед произвольным танцем на этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

Дуэт стал третьим на этапе в Красноярске, набрав 189,21 балла.

"В произвольном я не смогла выложиться на максимум, я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину достаточно сильно, движения тела были ограничены, - рассказала Миронова. - Было действительно больно двигаться и дышать. Физическое и эмоциональное состояние немного понижено. Но я считаю, что опыт хороший для нас. Мы не можем сняться с произвольного танца, потому что должны отобраться на чемпионат России. Насколько серьезные проблемы - не знаю. Данное состояние проходит неделю или две, у меня так уже было, возможно, это мое слабое место".