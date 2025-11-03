Хоккеист Юров рассказал, в чем уникальность Капризова

Нападающий "Миннесоты" отметил хладнокровие партнера по команде

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уникальным качеством нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилла Капризова является его хладнокровие. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал его партнер по команде Данила Юров.

"Он хорошо читает игру, не торопится, умеет выдержать паузу. Когда все летят в оборону, он может дать по тормозам, и у него открывается вариант под передачу, - сказал он. - У него есть хладнокровие".

Юрову 21 год, он был выбран "Миннесотой" на драфте 2022 года под 24-м номером. В мае 2025 года "Миннесота" подписала с нападающим контракт на три сезона.

Капризову 28 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В 2021 году россиянин получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году, в финальном матче против сборной Германии (4:3) он забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с российской сборной нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.