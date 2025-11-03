Степанова и Букин рассказали, что мотивирует их продолжать карьеру

Ранее дуэт выиграл этап Гран-при России в Красноярске

Александра Степанова и Иван Букин © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, готовы продолжать карьеру потому, что еще не показали все, на что способны. Об этом они рассказали журналистам.

Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске, набрав 210,81 балла. До этого они последний раз выступали на чемпионате России в декабре 2024 года.

"По ощущением это был достаточно большой перерыв, это был наш первый старт, мы не выступали на прокатах, а сразу ворвались на соревнования, нигде не обкатав наши программы. На сегодняшний день мы не всем можем быть довольны, мы рады, что большую часть, над которой мы работали, сегодня выполнили. Задаюсь вопросом, почему нервничаем, выйдя впервые за 11 месяцев, не могу ответить. Наверное, потому что каждый старт разный, дать рецепт, чтобы такого не происходило, я не могу", - сказала Степанова.

"Такой долгий перерыв не играет в плюс, на тренировках можешь выдавать [прокаты] и много работать, но когда приезжаешь на старт, то все меняется. Мы четко для себя поняли, что хотим больше стартовать. Может, где-то чуть не готовыми, но это даст гораздо больше, чем 5 часов тренировок", - признался Букин.

Степанова рассказала, что мотивирует их дуэт продолжать карьеру.

"Мы не все показали, не полностью себя раскрыли, не ушли на том пике, на котором хотели бы себя видеть, - поделилась фигуристка. - Пересматривая наши программы, мы видим, что есть еще много потенциала, мы всегда спрашиваем честно наших тренеров, чтобы сказали нам, когда на их взгляд некуда будет нам расти. Не в плане того, что мы достигли совершенства, а в плане того, что спортсмен не может дальше. Этот нюанс всегда присутствует, тем более когда ты столько работаешь, в этом году у нас с Иваном будет [юбилей] - 20 лет вместе, это юбилейная шикарная дата. На сегодняшний день мы еще не все показали, мы еще не умеем того, что бы хотели уметь. Конечно, хочется вернуться на ту арену, на которой мы всю жизнь выступали, - это международная арена. Побывать на самых высоких рейтинговых стартах мира".