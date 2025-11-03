Хоккеист Юров вспомнил, что ощутил после дебютного гола в НХЛ

Россиянин отличился в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Данила Юров (слева) © Bruce Bennett/ Getty Images

ТАСС, 3 ноября. Нападающий "Миннесоты" Данила Юров почувствовал облегчение после первой заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

21 октября Юров забросил шайбу в гостевом матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1).

"Почувствовал облегчение. Долго не мог забить, были моменты, но не реализовывал их. Я справлялся с такими сериями, они бывали и больше. Старался играть на команду, получать удовольствие. У меня есть возможность играть в лучшей лиге мира, через работу все должно пройти. Я не зацикливался на очках, выполнял то, что просил тренер, играл на команду", - сказал Юров.

Юрову 21 год, он был выбран "Миннесотой" на драфте 2022 года под 24-м номером. В мае 2025 года "Миннесота" подписала с нападающим контракт на три сезона.