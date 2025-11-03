В Италии перевернулась машина со спортсменами сборной Швеции по ски-кроссу

Никто из лыжников не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Luca Bruno

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Машина с лыжниками сборной Швеции по ски-кроссу перевернулась по пути на предсезонный сбор в Стельвио (Италия). Об этом изданию Expressen рассказал член сборной Давид Моберг.

"Одна из машин потеряла сцепление с горной дорогой и каким-то образом заскользила назад. Не знаю точно, как это произошло, но она перевернулась. Это был несчастный случай", - сказал Моберг, добавив, что его не было в машине.

В машине находились молодые спортсмены, никто из них не пострадал.

Кубок мира по ски-кроссу стартует 11 декабря во Франции.