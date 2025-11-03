ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фигуристка Ляшенко едва "не довела до инфаркта" Липницкую во время проката

Олимпийская чемпионка является тренером спортсменки
10:55

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Ляшенко старалась на волноваться на этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

Ляшенко стала второй на турнире, набрав 197,57 балла.

"Старалась откатать чисто, как на тренировках, как я делала это много раз. Старалась не волноваться, - сказала спортсменка. - Что сказала Юлия Липницкая (тренер спортсменки, олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире - прим. ТАСС) после проката? Она сказала: "Ты меня до инфаркта доведешь". Почему так сказала? Я думаю, это из-за ошибки на дупеле, я его прямо вытащила". 

