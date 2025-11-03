Тренер сборной России по баскетболу Лукич возглавил греческий "Ираклис"

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Ираклиса" и сборной России Зоран Лукич © Михаил Синицын/ ТАСС

АФИНЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич возглавил греческий "Ираклис". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Лукичу 54 года, он начал тренерскую карьеру в 1995 году. В 2006 году серб возглавил молодежную команду московского ЦСКА, которую тренировал два года. В 2008 году он был приглашен на должность главного тренера "Нижнего Новгорода", с которым проработал до 2014 года, после чего возглавил турецкий "Банвит". В 2017 году он вернулся в "Нижний Новгород" и тренировал команду до 2024 года, специалист также имеет опыт работы со сборной Индии и командой России (до 16 лет). В сезоне-2013/14 Лукич вывел "Нижний Новгород" в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где команда уступила ЦСКА.

Сборную России Лукич возглавляет с октября 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Базаревича, под руководством которого команда заняла четвертое место на чемпионате Европы в 2017 году и не смогла выйти на Олимпийские игры в Токио. С 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

"Ираклис" является двукратным чемпионом Греции. В нынешнем сезоне команда в национальном первенстве одержала одну победу в пяти матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице.