Фигурист Угожаев стал победителем этапа Гран-при России в Красноярске

Вторым стал Григорий Федоров, третье место занял Александр Мельников

Редакция сайта ТАСС

Николай Угожаев © Софья Сандурская/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Николай Угожаев стал победителем второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Угожаев в сумме набрал 266,25 балла (88,88 за короткую программу + 177,37 за произвольную). Второе место занял Григорий Федоров (249,67; 80,81 + 168,86). Третьим стал Александр Мельников (241,90; 83,12 + 158,78).

Угожаеву 19 лет, он является победителем турнира по прыжкам 2025 года. На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, который завершился 26 октября, спортсмен занял третье место.

Этап в Красноярске завершится 3 ноября.