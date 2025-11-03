Футболисты "Спартака" вернулись в Москву после матча РПЛ с "Краснодаром"

Ранее появилась информация, что рейс "Спартака" из Краснодара в Москву задерживается

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" вернулись в столицу после гостевого матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч прошел в воскресенье в Краснодаре и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Позднее "Матч ТВ" сообщил, что самолет с футболистами "Спартака" не смог вовремя вылететь из Краснодара в Москву.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с грозненским "Ахматом" 9 ноября.