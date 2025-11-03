Угожаев рассказал, когда определился с исполнением пяти четверных прыжков

Фигурист пробовал исполнить пять четверных прыжков во время проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Красноярске

Редакция сайта ТАСС

Николай Угожаев © Петр Ковалев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев за день до произвольной программы на этапе Гран-при России в Красноярске решил, что во время проката исполнит пять четверных прыжков. Об этом он рассказал журналистам.

Угожаев стал победителем этапа Гран-при России в Красноярске, он исполнил четыре четверных прыжка, с пятого - упал.

"Первый раз в жизни прыгнул на соревнованиях риттбергер. Решил вчера, что буду делать пять четверных. Тулуп - опустим и забудем, - сказал Угожаев. - Я накатывал то пять, то четыре четверных, не с нуля делал. На тренировках получается все, не всегда, но часто, когда делаю".