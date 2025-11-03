Смагин оценил итоги первого раунда Кубка мира по шахматам

Среди россиян в следующий раунд не смог выйти Сергей Лобанов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские шахматисты показали неплохую игру и с небольшими потерями прошли первый раунд Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Иван Землянский, Арсений Нестеров, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев и Евгений Наер прошли первый круг. Эту стадию не смог преодолеть Сергей Лобанов.

"Первый раунд прошел для нас нормально, но жаль, что выбыл Сергей Лобанов, которому достался непростой соперник. Драматично складывалась партия у Ивана Землянского, который почти всегда старается играть на победу. Возможно, такой стиль принесет ему плоды. Во втором круге ребятам уже будет сложнее, потому что проходных соперников не осталось, и я надеюсь, что мы пройдем его с минимальными потерями", - сказал Смагин.

Во втором круге также сыграют Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Володар Мурзин и Даниил Дубов. Турнир завершится 26 ноября.