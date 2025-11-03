ФИФА подтвердила санкции против семерых игроков сборной Малайзии

Футболисты наказаны за фальсификацию документов

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил санкции против семерых игроков сборной Малайзии за фальсификацию документов. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Санкции наложены на Габриэла Пальмеро, Факундо Гарсеса, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуку, Жоао Фигейредо, Хона Ирасабаля и Хектора Хевела. Каждый из них отстранен от футбольной деятельности на 12 месяцев и должен выплатить ФИФА штраф в размере 2 тыс. швейцарских франков.

Также дисциплинарные меры применены в отношении Футбольной ассоциации Малайзии, которая заявила игроков для участия в отборочном матче на чемпионат мира против команды Вьетнама в июне. Организация выплатит штраф 350 тыс. швейцарских франков.

У футболистов и ассоциации есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, и после его получения у сторон будет 21 день для подачи апелляции в Спортивном арбитражном суде.