FIFPro объявила символическую сборную 2025 года по версии футболистов

В состав сборной попали четыре представителя ПСЖ

Килиан Мбаппе © AP Photo/ Jose Breton

ТАСС, 3 ноября. Обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и обладатель "Золотой бутсы" по итогам сезона-2024/25 Килиан Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года по версии футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В состав сборной, за игроков которой голосовали футболисты со всего мира, вошли: вратарь - Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити", Англия); защитники - Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба - ПСЖ, Франция), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия); полузащитники Коул Палмер ("Челси", Англия), Джуд Беллингем ("Реал", Испания), Педри ("Барселона", Испания), Витинья (ПСЖ); нападающие - Дембеле (ПСЖ), Мбаппе ("Реал") и Ламин Ямаль ("Барселона").

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач. В сентябре Дембеле вручили "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football

Прошлый сезон стал дебютным для Мбаппе в "Реале", в 59 матчах за команду француз забил 44 гола и отдал 5 результативных передач. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.