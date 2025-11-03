Шахматный клуб Сергея Карякина открыли в Калуге сеансом одновременной игры

Клуб будет работать на базе штаба общественной поддержки "Единой России"

КАЛУГА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры на открытии своего шахматного клуба в Калуге, сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. Участниками клуба могут стать лица любого возраста, в нем будут проводиться занятия и турниры для шахматистов.

"Сегодня в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Народном доме открываем шахматный клуб Сергея Карякина. Старт новому проекту дали сеансом одновременной игры, который провел выдающийся гроссмейстер. Участниками калужского клуба Сергея Карякина могут стать люди любого возраста, проходить онлайн-обучение. На площадке будут проводиться турниры и занятия для шахматистов различного уровня", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

В стартовой игре приняли участие юные шахматисты из городов и округов Калужской области, в клубе выделено две ставки тренера. "Для нас это еще одна возможность для привлечения жителей региона в шахматное движение. Главная цель [проекта] - развитие детей, их логики, мышления, интеллекта. Это помогает во многих профессиях и в целом - в жизни", - добавил губернатор.

Клуб будет работать на базе штаба общественной поддержки "Единой России". Всего в России по методикам Карякина работает более 70 клубов.