"Ахмат" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе

Форвард "Ахмата" получил красную карточку в матче РПЛ против "Балтики"

Георгий Мелкадзе © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Грозненский "Ахмат" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока команды Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой". Об этом сообщил "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу "Ахмата".

Матч прошел 2 ноября в Калининграде и завершился победой "Балтики" со счетом 2:0. Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте встречи после контакта с игроком "Балтики" Ираклием Манеловым.

"Обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе. Форвард никак не применял чрезмерную силу и не угрожал безопасности Манелова, подкатившегося под Мелкадзе. Наш футболист поднял ноги, пытался уйти от контакта. Игроку "Балтики" не понадобилась медицинская помощь, он встал и продолжил игру. Арбитр на линии отчетливо видел эпизод и не сигнализировал главному судье, что здесь нарушение", - заявили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе клуба.

Также "Ахмат" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть неназначение пенальти в ворота "Балтики" в конце первого тайма за игру рукой нападающего Брайана Хиля.

"Ахмат" после 14-го матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда 9 ноября примет московский "Спартак".