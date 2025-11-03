Daily Mirror: полиция начала расследование из-за угрозы оружием игроку АПЛ

По данным источника, на игрока напал известный футбольный агент

© David Tramontan/ Getty Images

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Лондонская полиция начала расследование в связи с предполагаемой угрозой применения огнестрельного оружия игроку Английской премьер-лиги (АПЛ) со стороны футбольного агента. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в центре Лондона 6 сентября, когда футболист шел по оживленной улице с другом. Через два дня после случившегося футбольный агент, который, по данным издания, представляет интересы звезд, в том числе игрока сборной Англии, был задержан. Однако 9 сентября его отпустили под залог с условием не вступать в контакт с игроком. Он также находится под следствием по обвинению в шантаже и угрозах в адрес друга футболиста.

По данным источника, состояние футболиста оценивается примерно в £60 млн. Имя агента и игрока не называются.