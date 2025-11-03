Сына Плющенко увезли на машине скорой помощи после шоу в Петербурге

По словам Евгения Плющенко, сына "напичкали всякими лекарствами" из-за температуры, чтобы он смог выступить

Александр Плющенко © Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, увезли на скорой помощи после шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья своего сына. "У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя - приходилось кататься в таких ситуациях. Мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой", - сказал Евгений Плющенко после шоу.

Александру Плющенко 12 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе со своим отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".