Футболисты "Торпедо" потерпели первое поражение после возвращения Кононова

Олег Кононов 15 октября вернулся на пост главного тренера столичной команды

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Футболисты воронежского "Факела" со счетом 2:0 обыграли московское "Торпедо" в матче 17-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Воронеже.

Забитыми мячами отметились Николай Гиоргобиани (33-я минута) и Бутта Магомедов (90). На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Торпедо" Артур Галоян.

"Торпедо" потерпело первое поражение после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера команды. 15 августа специалист покинул клуб, спустя два месяца снова его возглавил. До матча с "Факелом" "Торпедо" под руководством Кононова одержало три победы и один раз сыграло вничью в различных турнирах.

"Факел" обыграл "Торпедо" в официальных матчах впервые с 22 сентября 1985 года, тогда воронежцы победили черно-белых в матче чемпионата СССР со счетом 1:0. После этого "Торпедо" в официальных играх одержало над соперником 15 побед, 8 раз команды сыграли вничью.

"Факел" вышел на первое место турнирной таблицы Первой лиги, на счету команды 36 очков. Воронежцы на 3 очка опережают костромской "Спартак" и екатеринбургский "Урал", у которого есть игра в запасе. "Торпедо" идет на 17-м, предпоследнем месте с 14 очками после 17 встреч.

В следующем туре "Факел" примет костромской "Спартак" 10 ноября, "Торпедо" днем ранее дома сыграет с саратовским "Соколом".