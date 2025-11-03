Американка Киз не пожала руку Анисимовой после матча Итогового турнира WTA

Аманда Анисимова и Мэдисон Киз © Matthew Stockman/ Getty Images for WTA

ТАСС, 3 ноября. Американская теннисистка Мэдисон Киз не пожала руку Аманде Анисимовой, также представляющей США, после матча группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча завершилась победой Анисимовой со счетом 4:6, 6:3, 6:2, спортсменка впервые в карьере выиграла матч на Итоговом турнире. После матча Киз отказалась пожать руку сопернице, также она отказалась от рукопожатия с судьей матча.

Как сообщил журналист Хосе Моргадо на своей странице в соцсети X, причиной этому мог стать вирус. После двух матчей Анисимова одержала одну победу у Киз - два поражения. Представительница Казахстана Елена Рыбакина в понедельник обыграла польку Игу Свёнтек и гарантировала себе выход в полуфинал. В заключительном туре Анисимова сыграет со Свёнтек, Киз - с Рыбакиной.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и завершится 8 ноября. Соревнования проходят в Эр-Рияде.