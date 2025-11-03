ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Тренер сербского футбольного клуба "Раднички 1923" умер во время матча

Младену Жижовичу стало плохо во время игры чемпионата Сербии против клуба "Младост"
20:09

Младен Жижович

© Igor Kupljenik / SPP/ Sipa USA via Reuters Connect

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер клуба "Раднички 1923" Младен Жижович умер после того, как ему стало плохо во время гостевого матча чемпионата Сербии против клуба "Младост". Об этом сообщил журналист Александар Илич в соцсети X.

По информации портала Tek Saha, Жижовичу стало плохо на 22-й минуте матча, он скончался по пути в больницу. Игра была прервана при счете 2:0 в пользу гостей.

Жижовичу было 44 года, он возглавил "Раднички 1923" в 2025 году. Ранее он тренировал боснийские "Зриньски", "Слободу", албанский "Шкупи". В период игровой карьеры он выступал за "Зриньски", "Борац" и "Радник", дважды выиграл Кубок Боснии и Герцеговины. Также он провел два матча за боснийскую сборную. 

