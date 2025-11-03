Российский штангист выиграл юниорский чемпионат Европы с рекордами континента
Редакция сайта ТАСС
20:18
ТАСС, 3 ноября. Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, который проходит в Тиране.
В весовой категории свыше 110 кг Мянд установил новый юниорский рекорд Европы в рывке (173 кг) и толчке (213 кг), в сумме набрав 386 кг.
Второе место занял Селахаттин Алтын из Турции (371 кг; 166+205). Третьим стал Станислав Ужа из Молдавии (368; 165+203).
Ранее в понедельник бронзу завоевала россиянка Мария Груздова, показавшая суммарный результат 235 кг (105+130) в весовой категории до 86 кг.
На турнире в Тиране российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.