Российский штангист выиграл юниорский чемпионат Европы с рекордами континента

Георгий Мянд победил в весовой категории свыше 110 кг, установив рекорды в рывке и толчке

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, который проходит в Тиране.

В весовой категории свыше 110 кг Мянд установил новый юниорский рекорд Европы в рывке (173 кг) и толчке (213 кг), в сумме набрав 386 кг.

Второе место занял Селахаттин Алтын из Турции (371 кг; 166+205). Третьим стал Станислав Ужа из Молдавии (368; 165+203).

Ранее в понедельник бронзу завоевала россиянка Мария Груздова, показавшая суммарный результат 235 кг (105+130) в весовой категории до 86 кг.

На турнире в Тиране российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.