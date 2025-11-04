Макдэвид догнал Малкина в списке лучших ассистентов сезона НХЛ

По 16 ассистов у Макдэвида, Малкина и Сузуки

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © Dilip Vishwanat/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид сравнялся с российским форвардом "Питтсбурга" Евгением Малкиным в списке лучших ассистентов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче против "Сент-Луиса" (2:3) Макдэвид сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 16 подобных действий в нынешнем сезоне. Столько же у Малкина и канадского нападающего "Монреаля" Ника Сузуки.

Всего в активе Малкина и Макдэвида по 19 очков (3 гола + 16 передач) после 14 матчей. Сузуки набрал 18 очков (2+16) в 12 играх.