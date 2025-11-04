Тарасова поделилась ожиданиями от форума "Россия - спортивная держава"

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Тарасова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Детско-юношеский спорт в стране, развитие которого станет главной темой форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, должен быть общедоступным. Такое мнение высказала ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Детский спорт должен быть доступен для всех. Не все могут позволить себе некоторые виды спорта, но нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, - это опасный путь. Когда-то, в Советском Союзе, мы совершенно бесплатно шли заниматься, и ничего в этом плохого не было. Сейчас же наш вид спорта дорогой, дорого стоит и оборудование, а ведь когда-то мы катались на русских ботинках. И сколько талантливой молодежи выросло в тех условиях. Это тоже важный вопрос для обсуждения", - рассказала Тарасова.

"Безусловно, я жду, что на форуме в Самаре будут обсуждать наше возвращение в мировой спорт. Иначе как? Спортивный век короток, а спортсмены у нас выдающиеся, за каждого нужно бороться", - отметила Тарасова.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.