Ротенберг: у российских хоккеистов-юниоров нет проблем с мотивацией

Юниорская сборная России (до 18 лет) примет участие в традиционном Кубке будущего в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты юниорской сборной России не имеют проблем с мотивацией, несмотря на отстранение от международных соревнований. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Юниорская сборная России (до 18 лет) примет участие в традиционном Кубке будущего в Санкт-Петербурге. В понедельник Ротенберг провел на катке "Молодежка" мастер-класс для команды.

"Мы для этого [мотивации] с ними вместе работаем, уделяем больше внимания детям, игрокам. И по их мотивации мы видим, что в этом смысле у них все хорошо - это видно по их уровню игры, - сказал Ротенберг. - Они умеют делать многие вещи, которые многие хоккеисты в их возрасте раньше не умели делать. Искренняя любовь к хоккею - это их главная мотивация".

Российские юниоры не принимают участие в чемпионатах мира и других международных турнирах после решения Международной федерации хоккея об отстранении после февраля 2022 года.