Журова призвала российских спортсменов быть максимально внимательными

Депутат Госдумы полагает, что недоброжелатели продолжат делать подлости в отношении российских спортсменов

Светлана Журова © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Российским спортсменам необходимо быть максимально сконцентрированными после возвращения на международную арену. Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Нашим спортсменам нужно быть предельно внимательными, - сказала Журова. - Для нас однозначно будут и дальше готовить провокации наши "доброжелатели". И политические, и истории, связанные с допингом. Будут готовы использовать любую нашу ошибку. Поэтому нам нужно быть максимально готовыми".

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.