Две штангистки из РФ пропустили первенство Европы из-за проблем с визами

25 из 27 аккредитованных на турнир россиян получили визы для въезда в Албанию

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Две российские штангистки вынуждены были пропустить завершающееся во вторник в албанском Дурресе юниорское и молодежное первенство Европы по причине того, что не сумели вовремя получить въездные визы. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров.

"Федерация тяжелой атлетики России сформировала большую делегацию для участия в первенстве Европы в Албании - 27 спортсменов и тренеров, - рассказал Егоров. - Все необходимые документы на визы были поданы в установленные сроки. Количество российских спортсменов, получающих возможность выступать на международных стартах, постепенно увеличивается. Это результат системной работы федерации и взаимодействия с международными партнерами".

"К сожалению, по двум спортсменкам решение по выдаче виз пока не было принято со стороны принимающей страны. Формального отказа не было, процесс остается открытым. Этот и другие моменты мы обсуждаем с руководством европейской федерации, продолжая с ним диалог. Мы понимаем, что нынешняя международная обстановка для российских спортсменов остается непростой, однако федерация делает все возможное для того, чтобы обеспечить нашим спортсменам полноценное участие в международных турнирах. Возвращение на международную арену - наш приоритет", - заключил собеседник ТАСС.

Возможности выступить на первенстве Европы в Албании из-за отсутствия виз лишились победительница юношеского чемпионата мира - 2025 Варвара Кузьминова, летом также выигравшая и первенство Европы в своем возрасте, и Злата Дронова, рекордсменка России.

Юниорское и молодежное первенство Европы проходит в Албании с 28 октября по 4 ноября. Российские тяжелоатлеты завоевали на турнире одну золотую (Георгий Мянд, юниоры, весовая категория свыше 110 кг), одну серебряную (Елизавета Жаткина, молодежь, до 48 кг) и две бронзовые (юниоры Полина Павлович, до 63 кг, и Мария Груздова, до 86 кг) награды.