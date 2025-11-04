В ФХР рассчитывают на продолжение поддержки в вопросе развития хоккея

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает, что поддержка в вопросе развития хоккея со стороны различных структур продолжится. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В конце октября стало известно, что руководители спортивных федераций в коллективном письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина обратили внимание на риски сокращения инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт из-за законопроекта Минфина, который изменяет систему налогообложения букмекерской деятельности. Среди подписантов есть и президент ФХР Владислав Третьяк.

"Мы очень рады поддержке, нашим партнерам, это очень важно - поддерживать развитие нашего хоккея, начиная с детско-юношеских школ и заканчивая сборными командами, строить инфраструктуру, - сказал Ротенберг. - Мы уже построили катки в формате ГЧП из небюджетных источников, собираем инвесторов. Мы очень рады, если у нас есть партнеры, с помощью которых можем развивать наш хоккей. Мы рассчитываем на поддержку, поскольку это очень важно для нашего хоккея".