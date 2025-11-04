Идущая последней в чемпионате Италии по футболу "Фиорентина" уволила Пиоли

Итальянский специалист возглавлял команду с июля

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Стефано Пиоли уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Даниэлэ Галлоппа.

Пиоли 60 лет, он возглавлял "Фиорентину" с июля 2025 года. За это время команда провела 10 матчей в чемпионате Италии, в которых потерпела шесть поражений и четыре раза сыграла вничью. На общем этапе Лиги конференций на счету команды две победы в двух турах.

До этого Пиоли был главным тренером "Аль-Насра" и ряда итальянских клубов, среди которых "Милан". Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22. Пиоли по итогам того чемпионата был признан лучшим тренером.

"Фиорентина" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 4 очками.