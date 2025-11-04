Определились судьи на первые четвертьфинальные матчи "пути РПЛ" Кубка России

Павел Кукуян рассудит "Спартак" и "Локомотив"

Павел Кукуян © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Павел Кукуян будет главным арбитром первого четвертьфинального матча "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 6 ноября на домашнем стадионе "Спартака" и начнется в 19:30 мск. Помощниками Кукуяна выступят Адлан Хатуев и Станислав Попков, резервным арбитром заявлен Ранэль Зияков. Видеоассистентом будет Сергей Цыганок, его помощником - Алексей Сухой.

Главным арбитром матча между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" назначен Егор Егоров. Встречу между махачкалинским "Динамо" и столичным ЦСКА рассудит Иван Сараев, игру "Оренбурга" и "Краснодара" - Василий Казарцев. Все три матча пройдут 5 ноября.