Футболист Иву верит, что "Рубин" вновь поднимется в таблице РПЛ

Казанская команда с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ

Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву © Пресс-служба "Оренбурга"/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" является сильной командой, поэтому футболисты в ближайшее время смогут набрать больше очков и подняться в таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Рубина" и сборной Армении Угочукву Иву.

1 ноября "Рубин" дома сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0 в матче 14-го тура РПЛ.

"Матч с "Динамо" был хорошим, несмотря на красную карточку, мы пытались получить победу, но ничего, одно очко тоже нас устраивает, - сказал Иву. - Это футбол, ничего не случилось, два поражения - ничего. Мы хорошо играем в наш футбол, у нас сильная команда, мы верим, что наберем очки в ближайшее время. Нам нужно сохранять фокус и пытаться набирать еще больше очков".

