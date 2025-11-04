Футболист ПСЖ Дуэ выиграл награду Golden Boy

Она вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года

Футболист ПСЖ Дезире Дуэ © Alex Grimm/ Getty Images

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Французский нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ стал лауреатом ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Об этом сообщило издание Tuttosport, которое является учредителем премии.

В минувшем сезоне Дуэ вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов и был признан лучшим молодым игроком турнира сезона-2024/25. В 61 матче за ПСЖ он забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Также игрок является серебряным призером Олимпиады 2024 года в Париже и бронзовым призером Лиги наций 2025 года.

Премия Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году, она ежегодно вручается футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2024 году обладателем награды стал испанский нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль.