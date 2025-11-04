Свищев: допуск ватерполистов может способствовать возвращению других команд

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Допуск российских ватерполистов до участия в международных соревнованиях может способствовать возвращению к турнирам других сборных страны. Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

"Допуск наших ватерполистов - это очень хорошая новость. Это решение может способствовать дальнейшему допуску наших спортсменов и в других командных видах спорта, - сказал Свищев. - Теперь другим международным федерациям нужно присмотреться и также допустить российских спортсменов".

