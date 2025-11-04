ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Журова прокомментировала допуск российских ватерполистов до турниров

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта
14:55
САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Решение о допуске российских ватерполистов до участия в международных соревнованиях является позитивным и может стать ролевой моделью для других федераций. Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

"Это позитивное решение. Теперь важно, чтобы наши ватерполисты добрались до чемпионата Европы. И тогда можно будет уже точно испытать финальный позитив, - сказала Журова. - И, однозначно, это может стать ролевой моделью для других федераций по допуску наших спортсменов в командах".

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также мужской и женский Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в 2027 году в Венгрии. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума. 

