УНИКС подписал контракт с баскетболистом Алексеем Шведом

Соглашение рассчитано до конца года

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист УНИКСа Алексей Швед © Михаил Синицын/ ТАСС

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Казанский УНИКС подписал контракт с четырехкратным чемпионом России по баскетболу Алексеем Шведом. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два месяца.

Последним клубом Шведа был петербургский "Зенит", который он покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс".

УНИКС одержал 7 побед и потерпел 1 поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В следующем матче УНИКС 11 ноября примет "Самару".