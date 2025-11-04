Tuttosport признала погибшего Жоту лучшим футболистом 2025 года

Игрок погиб в автокатастрофе, ему было 28 лет

Редакция сайта ТАСС

Диогу Жота © Michael Steele/ Getty Images

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Итальянская спортивная газета Tuttosport признала погибшего португальца Диогу Жоту лучшим футболистом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба издания.

"Совет принял решение присудить награду Диогу Жоте. Этот выбор подчеркивает, что португальский футболист является примером для подражания для всего футбольного мира, а также насколько невосполнимой оказалась пустота после его ухода", - говорится в заявлении.

Жота погиб 3 июля в автокатастрофе. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Жоте было 28 лет, его брату - 25 лет.

Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе английской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".