Президент УНИКСа считает, что Швед может усилить команду

Казанский клуб подписал контракт с игроком на два месяца

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист УНИКСа Алексей Швед © Гавриил Григоров/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четырехкратный чемпион России по баскетболу Алексей Швед может усилить игру казанского клуба Единой лиги ВТБ УНИКС. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Евгений Богачев.

Во вторник УНИКС объявил о подписании контракта с 36-летним Шведом на два месяца.

"У нас есть проблемы с травмированными, поэтому взяли Шведа. На два месяца контракт, а дальше от него будет зависеть - и ему шанс, и нам может помочь. Надеюсь, потенциал у Алексея сохранился", - сказал Богачев.

"Его контракт недорого обошелся нам. Мы подписываем только недорогих игроков", - добавил он.

Последним клубом Шведа был петербургский "Зенит", который он покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс".

УНИКС одержал 7 побед и потерпел 1 поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В следующем матче УНИКС 11 ноября примет "Самару".