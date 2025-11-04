Александр Мостовой выделил трех лучших футболистов РПЛ

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе "Спартака", лучшими на старте сезона были Алексей Батраков, Джон Кордоба и Мирлинд Даку

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, нападающие Джон Кордоба из "Краснодара" и Мирлинд Даку из казанского "Рубина" были лучшими на старте сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказал двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой.

Батраков забил 10 мячей, Даку - 8, Кордоба - 6.

"Футболисты активно проявляли себя на поле. Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара". Третьим назову Мирлинда Даку из "Рубина", все-таки много от него зависит в команде. Но это на данный момент", - сказал Мостовой.

