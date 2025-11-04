Роналду рассказал, что его самой дорогой покупкой является самолет

Футболист не стал уточнять сумму, потраченную на приобретение частного джета

ТАСС, 4 ноября. Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал приобретение частного джета своей самой дорогой покупкой. Об этом он рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Самое дорого приобретение? Самолет, Global Express", - сказал Роналду, не уточнив сумму, потраченную на покупку.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".