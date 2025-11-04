Игровые формы нижегородских спортклубов посвятили многообразию хохломы

На экипировке семи спортивных команд города изображена уникальная хохлома из различных коллекций и эпох - с 30-х годов прошлого столетия до XXI века

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Семь спортивных клубов Нижегородской области, участвующих в проекте "Вместе за Нижний", проведут домашние матчи в единой форме, посвященной многообразию хохломы. Об этом сообщили в пресс-службе "Центр 800".

"В Нижнем Новгороде представили проект "Вместе за Нижний", который в этом году проводится в пятый раз подряд, - сказано в сообщении. - В центре проекта - единые игровые формы нижегородских клубов, в которых команды проведут домашние матчи в даты, максимально близкие к 4 ноября - Дню народного единства. Как и в предыдущие годы, проект объединяет нижегородские культуру и историю со спортом. В этом году форма посвящена многообразию хохломы. Впервые в рамках проекта форма каждого клуба имеет собственное уникальное визуальное решение: свой цвет и узор, иллюстрирующие общую идею".

Участниками проекта в 2025 году стали семь нижегородских клубов: "Пари Нижний Новгород" (футбол), "Пари Нижний Новгород" (баскетбол), "Торпедо" (хоккей), "Старт" (хоккей с мячом), "Горький" (волейбол), "Торпедо" и "Норманочка" (оба - футзал). На экипировке всех спортивных команд города изображена уникальная хохлома из различных коллекций и эпох - с 30-х годов прошлого столетия до XXI века, созданная художниками фабрики "Хохломская роспись" в Семенове.

"Вместе за Нижний" стал для нас символом подлинного единства, которое рождается в совместном деле. Он объединяет спорт, культуру и историю, превращая наши смыслы в источник вдохновения для сегодняшнего дня. "Вместе за Нижний" - это про то, как чувство сопричастности рождается из понятных вещей: формы любимой команды, узора, знакомого с детства, эмоций на трибунах. За пять лет проект вырос в движение, в этом году он продолжает развиваться и включает несколько направлений: помимо традиционной формы для клубов планируется выпуск коллекции мерча, коллаборации с ресторанами и ряд других активностей", - приводятся в сообщении комментарий заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.

Впервые за последние годы матчи клубов в форме "Вместе за Нижний" станут тематическими. На аренах города организуют активности для болельщиков, а игры пройдут в соответствующем визуальном оформлении. В ряде матчей примут участие обновленные официальные талисманы Нижегородской области - олененок НиНо и дятел Гор. Они помогут создать атмосферу праздника и будут поддерживать вместе с нижегородцами их любимые команды, уверены организаторы. Кроме того, в этом году проект получит новое воплощение - "Вместе за Нижний. Область игры". В рамках инициативы планируется проведение матчей и мероприятий для болельщиков с участием нижегородских клубов в городах области.

Проект реализуют "Центр 800", "Хохлома", Центр управления и развития спорта в Нижегородской области совместно со спортивными клубами региона, при поддержке Министерства спорта и Министерства туризма и промыслов Нижегородской области.